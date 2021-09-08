Yıldız Tilbe: Olmadım aşı maşı olmayacağım

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum", "Allah'ın dediği olur" mesajlarıyla aşı karşıtı olduğunu ilan eden isimlerden Yıldız Tilbe'nin Kuzey Kıbrıs'ta vereceği konserin aşı olmaması nedeniyle iptal edildiği haberleri gündeme gelmişti.

Bu haberlerden kısa süre sonra Tilbe'nin ilk doz koronavirüs aşısını olduğu iddia edildi.

Haberleri bir süre sonra yalanlayan Tilbe yaptığı açıklamda "Olmadım aşı maşı Olmıycam" diyerek aşı olmadığını söyledi.

Açıklamada "Aşı karşıtı değilim ,isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam , kimseyede karışmam" dedi.

6 Eylül'den itibaren seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi zorunlu olmuştu.