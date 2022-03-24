Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu: Akıl sağlığı araştırılsın

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sorumlusu Avukat Yasemin Babayiğit Yıldız Tilbe hakkıdan suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Sosyal medyada 4,7 milyon takipçisi bulunan Yıldız Tilbe, köpek saldırısına uğrayan genç kız üzerinden 12 Mart’ta yaptığı paylaşımda, “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya” ifadelerini kullanmıştı.

Tilbe’nin bu paylaşımı aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkilere neden oldu.

Tepkiler üzerine, “İnsanları parçalayıp öldüren köpekler öldürülsün dediğim için beni çağ dışı bulanlar kendi insanlığını sorgulasın…” ve “İnsanlar ölür, hayvanlar geberir, ağaçlar kurur çiçekler solar, yağmur yağar rüzgar eser Allah’ın dediği olur” şeklindeki paylaşımlar yapmaya devam eden Tilbe, #yıldıztilbehaddinibil ve #yıldıztilbeboykot hashtagleri ile sosyal medya üzerinden 50 bin tweet gönderilmesi üzerine paylaşımlarını kaldırdı. Ancak bu bağlamda tweet’ler atmaya devam etti.

'Katliam itirafı'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sorumlusu Avukat Yasemin Babayiğit de milyonları bulan hayran kitlesine sahip olan şarkıcının kullandığı ifadelerin suç teşkil ettiğini belirterek savcılığa şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, “Akıl veya mantık ile izah edilemeyecek, sokaklarda yaşama savaşı veren sokak hayvanlarını hedef gösteren, onların nasıl öldürüleceğine ilişkin tabiri caizse ‘katliam tarifi’ niteliğindeki nefret söylemleri kamuoyunda ve sosyal medyada adeta infiale sebebiyet vermiştir” denildi.

Tilbe'nin paylaşımlarında önerdiği ‘zehirleyerek itlaf’ tarifine destek veren, hayvanların öldürülmesi için ücretsiz zehir tedarik edebileceğini belirten potansiyel hayvan katillerinin türediği belirtildi.

Hitleri de övmüştü

Avukat Yasemin Babayiğit, dilekçesinde Tilbe’nin 2014’te milyonlarca insanı katleden Hitler için kullandığı, “Allah Hitler’den razı olsun bunlara az bile yapmış ne kadar haklıymış adamcaaz” ifadelerini de hatırlatarak, “Mesajları değerlendirildiğinde, bu söylemlerin de hiç bir çekince hissetmediği anlaşılacaktır” dedi.

Kamuoyunda ‘Batıkent katliamı’ olarak bilinen ve İstanbul Barosu’nun da suç duyurusunda bulunarak müdahil olduğu 2019’da Ankara’nın Yenimahalle’de 3 kişi tarafından tavuk etleri ve kemiklerini böcek ilacına bulamak suretiyle, 9 köpeğin öldürülmesi dilekçede örnek verildi.

Vesayet altına alınması

Dilekçede Yıldız Tilbe’nin sağlıklı bir düşüncenin ürünü olmadığı açık olan bu sözcükleri masum ve korumasız canlıların zehirlenerek öldürülmesi gerektiğini işaret eden paylaşımları ile toplumun huzur ve sükununu bozduğu, hayvan severler ve sevmeyenler arasında çıkan tartışma ile toplum güvenliğini tehdit etmesine sebebiyet verebileceği, kanunda suç ve yasak olarak tanımlanan bu eylemlere yönlendirdiği gözetildiğinde, esasen kısıtlanarak vesayet altına alınması gerekip gerekmediğinin tespiti istendi.

Savcılığın Yıldız Tilbe’nin kısıtlaması talebiyle ivedilikle vesayet mahkemesine gönderilmesini isteyen Babayiğit, tam teşekküllü bir ruh ve sinir hastalıkları birimine sevki ile akıl sağlığı ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı hususlarının tespitinin yapılmasını savcılıktan talep etti.