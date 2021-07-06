Yılda 2 binin üzerinde mezun veren şehir plancıları için kadro açılmadı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, yıllık 2 binin üzerinde mezun veren şehir plancısı kadrosuna sıfır atama yapılacağını açıklayarak bu duruma tepki gösterdi.

Şehir Plancıları Odası'nın konuya ilişkin yazılı açıklamasında, KPSS 2021-1 tercih kılavuzunun geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Çevre kirliliğinin arttığı, kentsel yaşamla ilgili sorunların her gün yakıcı biçimde kendini hissettirdiği, deprem, sel gibi doğal afetlerin sürekli kentlerimizi tehdit ettiği bir ortamda kamu kurumlarına şehir plancısı alımının "sıfır" olarak ilan edilmesinin hiçbir şekilde mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bilindiği üzere KPSS 2021-1 Tercih Kılavuzu geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanmış olup bu kılavuz içerisinde ataması yapılacak şehir plancısı sayısı "sıfır" olarak açıklanmıştır. En temelde yaşanan mekân kalitesini artırmak, doğayı korumak, afetlere karşı dirençli yaşam alanları yaratmak gibi birçok kamusal hizmeti sunmak üzere eğitim alan şehir plancılarının kamu otoritesi tarafından görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Çevre kirliliğinin arttığı, kentsel yaşamla ilgili sorunların her gün yakıcı biçimde kendini hissettirdiği, deprem, sel gibi doğal afetlerin sürekli kentlerimizi tehdit ettiği bir ortamda kamu kurumlarına şehir plancısı alımının "sıfır" olarak ilan edilmesinin hiçbir şekilde mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. Bugün birçok belediyede yeterli sayıda şehir plancısından öte kadrolu şehir plancısı bulunmamaktadır. Aynı şekilde birçok kamu kurumunda şehir plancısı sayısı, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır.

Kamu yararı doğrultusunda sağlıklı ve güvenli yaşam alanları yaratmak, doğa olaylarının afete dönüşmemesi için dirençli kentlerin planlanması, kamusal varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gibi daha birçok kamusal hizmeti sunmak üzere eğitim alan şehir plancılarının kamu otoritesi tarafından görmezden gelinmesinin, ülkemizin bu alanlarda yaşadığı sorunları derinleştireceği açıktır. Bu anlamda kamu yararını savunmayı en üst mesleki ilke olarak belirlemiş olan şehir plancılarının doğal olarak ağırlıklı biçimde istihdam edilmeleri gereken öncelikli alan kamu sektörüdür. Ancak son yıllarda kamuda şehir plancısı alım sayısı hızla düşmektedir. Buna karşılık sürekli açılan yeni bölümlerle mezun olan şehir plancısı sayısı sürekli artmakta, işsizlik şehir planlama meslek alanı adına kaçınılmaz ve her geçen gün şiddeti artan bir sorun haline gelmektedir.

Şehir Plancıları Odası olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığımız her ziyarette, Türkiye Büyük Milleti Meclisi`nde Odamızın davet edildiği görüşmelerde ve Odamıza siyasi partilerce yapılan ziyaretlerde bir numaralı talebimiz istihdamın artırılması olmaktadır. Aynı şekilde Yüksek Öğretim Kurumu ile yürüttüğümüz görüşmelerde Şehir Planlama Meslek alanına yönelik temel başarı kriterinin getirilmesi, böylelikle ülke ihtiyacının ötesinde olan mezun sayısının azaltılması ve işsizlik oranının düşmesi konusunda çabalarımız devam etmektedir.

Doğal alanların hızla yok olduğu, kirliliğin artık yaşamı tehdit eder boyuta geldiği, kentsel rant yaratmak adına tarım alanlarının hızla yok edildiği ve bunun kendini gıda krizi olarak göstermeye başladığı, deprem ve sel gibi doğal afetlerin sürekli kendini can kayıplarıyla hatırlattığı, kentsel yaşam kalitesinin gelişmiş dünya ülkeleri ile kıyaslanamayacak boyutlarda geri olduğu ülkemizde yaşadığımız tüm bu sorunların kapsamlı ve bütüncül bir yöntemle çözümü için kamusal yarar odaklı planlı yerleşme politikalarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi, bu düşüncenin kamuda kurumsal hale gelebilmesi için de şehir plancılarının istihdam olanaklarının artırılması, nüfusa oranla tüm yerleşmelerde belli sayıda şehir plancısının istihdamının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda başta ilgili Bakanlıklar ve Belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bu çağrımıza kulak vermeye davet ediyoruz."