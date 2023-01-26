Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2023-I' sunumunda açıklamalarda bulunuyor.

Kavcıoğlu, "2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri birçok ülkede Kasım ayından bu yana yukarı yönlü güncellenmektedir. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir" dedi.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Kavcıoğlu, "Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 açıklarken, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,8 olarak duyurdu.

Gıda enflasyonu

"Yüksek fiyat artışlarının devamı için bir zemin kalmamıştır" diyen Kavcıoğlu, "Fiyatlama davranışlarının ekonominin temellerine uyumlu hale gelecektir. 2023 yılı gıda enflasyonu tahmini yüzde 22 oldu. 2023 ortalama petrol fiyatı beklentisi 80,8 dolar" ifadelerine yer verdi.