Yıkım kararı bulunan okulda hizmet veriliyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, depremde hasar gördüğü için yıkım kararı verilen, Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hizmet Binası ile Lojmanları’nda yıkım kararına rağmen bir süre daha yemek çıkarma işinin devam ettiğine dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Depremde hasar gördüğü için 2020 yılının Kasım ayında boşaltılmasına karar verilen okul hakkında Yüceer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Yüceer, "İddialara göre yıkım kararı alındıktan sonra çalışanlara tebliğ edilmiş ve yıl sonunda 21 çalışanın işine son verilmiş. Ancak 2021 Ocak ayında 7 çalışan çağırılarak yemek çıkarma işine devam edilmiş. Yıkım kararı verilen bir binada yemek çıkarma hizmetine devam edildiği ve yemeklerin bir takım kamu ve özel kuruluşlara servis edildiği iddiaları çok vahim. Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Yüceer’in, Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

Yıkım kararı verilmiş bir binada hizmetin devam ettiği iddiası doğru mudur?

Hizmet devam ettiyse kimin/kimlerin talebiyle ve hangi gerekçeyle devam etmiştir? Hangi kurum ve kuruluşlara yemek servisi yapılmıştır?

İşten çıkarıldığı ve ardından işe alındığı iddia edilen 7 kişi hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

Yıkım kararı olan binalara bakım yaptırılmıştı

soL konuyu Ocak ayında gündeme getirmişti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Eren, "Yıkılacak gerekçesiyle otel kısmı tamamen boşaltıldı. Ancak yaklaşık 5-6 ay önce, 230 bin lira verilerek asansörü yenilenmiş. Bu doğruysa deprem karot kararını beklemeden neden bu harcamalar yapılıyor? Vali bey bugün 'güçlendirme' kararı geldi, yemek çıkarmayı da ay sonuna kadar yapacağız' diyor. Yaklaşık 200 bin liraya otelin elektrik ve tuvalet işleri bakımı yapılmış. 2 firmaya verilmiş" diye konuşmuştu.