Yıkılan okulun öğrencilerinin nakledildikleri okul da depreme dayanıksız çıktı

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla ildeki 93 okulu depreme dayanıklı olmadığı için tahliye etti. Bu okullar arasında olan Ayşe Ege Meslek Lisesi’ne, 2019 yılında Tevfik Sağlam Ortaokulu’nda yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle öğrencilerin getirildiği ortaya çıktı.

T24’ten Hazar Dost'un haberine göre Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, 2019 yılından bu yana Beşiktaş bölgesinde 12 okulun sekizi için yıkım, dördü için onarım kararı alındığını belirtirken sadece bir tane okulun inşaatının tamamlandığını belirtti.

Öğrenciler depreme dayanıklı olmayan okula gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem hazırlık programını "plansız" olarak nitelendiren Koçak, “Tevfik Sağlam Ortaokulu’na 2019’da yıkım kararı çıktı. Öğrenciler Ayşe Ege Meslek Lisesi’nde eğitim görüyorlardı. Fakat Pazartesi alınan kararla o okula da yıkım kararı çıktı. Tevfik Sağlam’daki tüm öğrenciler Kasımpaşa Anadolu Lisesine taşındı” dedi.

Afet toplanma alanı olan okulların bahçesinde inşaat var

Şişli Endüstri Meslek Lisesi ve Profilo Meslek Lisesi’nin "özel iki örnek" olduğunu vurgulayan Koçak, iki okulda da beş yılı aşkın süredir inşaat sürdüğünü belirterek “Bu okulların bahçeleri aynı zamanda afet toplanma alanı. Fakat yıllardır süren inşaat nedeniyle herhangi bir afet anında kullanılamazlar. Bahçelerinde şantiye kurulu çünkü” ifadelerini kullandı.