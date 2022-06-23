Yiğit Bulut 'yanlışlıkla' çok sert mesajla Erdoğan'ı hedef aldı, paylaşımı anında sildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Kozmik Oda’ya girilmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Kozmik Oda üzerinden Arınç'ı hedef almak isteyen Bulut, Oda'ya giriş talimatını bizzat Erdoğan'ın verdiğini unuttu.

Bulut, "Bu giriş sonrası kaç kahramanımız deşifre oldu ve şehit edildi! Buna sebep olanlar hala nasıl onur timsali gibi konuşuyor!! TC’nin hesabı kimsede kalmayacak!” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı anında kaldırdı.

Söz konusu paylaşımda şöyle denildi:

"Kozmik Oda’ya girilmesin diye yazım var arşivde duruyor!!

Kozmik Oda’ya girilmesin diye yazdım adeta yalvardım!!

Bu giriş sonrası kaç kahramanımız deşifre oldu ve şehit edildi!

Buna sebep olanlar hala nasıl onur timsali gibi konuşuyor!!

TC’nin hesabı kimsede kalmayacak!”"

Ne olmuştu?

Cemaat-AKP ittifakının sürdüğü dönemde, devletin tüm kurumları yeniden yapılandırılırken, "girilemeyen" alanlar tespit edilmiş, oralara yönelik hamleler yapılmıştı.

Bu hamlelerin neredeyse tamamı bir davalar sürecinin ürünü olmuştu.

26 Aralık 2009'da, Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın "Kozmik Oda"sına girilmesi de benzer bir operasyonla gelmişti.

Bu operasyon için aracı olan isim Arınç olacaktı.

19 Aralık 2009'da Arınç'ın evinin önündeki bir araçtan şüphelenilecek, araçta bulunan askerlerin üzerinden Arınç'ın evinin krokisi çıkacaktı. İddia buydu ve bu iddiaya göre Arınç'a suikast hazırlığı vardı.

Bugün "kumpas" manşeti atan yukarıdaki haber kuruluşları, anında suikast haberlerine sarılacak, manşetlerini şöyle süsleyecekti:

Kozmik Oda'yı kim açtırdı?

Cemaat davasından şimdilerde cezaevinde olan savcı Mustafa Bilgili, Kozmik Oda'nın bulunduğu binaya giden ve arama yapmak isteyen isim olmuştu.

Bilgili askerlerce engellendi, iki odaya giremeyeceği söylendi ancak askerlerin engellemesine rağmen "bakıp çıkacağım" demeye devam etti.

Emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, savcının Kozmik Oda'ya girmesini engelleyen isim oldu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yine dönemin Başbakanı olan Erdoğan'la görüşeceğini, bu görüşmeye kadar odaya kimseyi almamaları talimatı verdi.

Ertesi gün yapılan görüşmede Erdoğan "bizden saklayacak neyiniz var" dedi, Başbuğ ise, "kozmik odaya girilirse devlet sırları ifşa olur" ifadesini kullandı.

Kazanan Erdoğan oldu ve oda Erdoğan'ın talimatıyla açıldı.