Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları Türkiye’ye geliyor malınızı ucuza kaptırmayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya’nın doğalgaz akışını durdurmasını "İlahi Adalet" olarak kutladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!” ifadesini kullandı.

Rus petrol şirketi Gazprom, üç gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım-1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı.