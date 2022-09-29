Yiğit Bulut dün akşam Ahmet Hakan'ı anmıştır: 'Hiçbir yalakalık boşa gitmez'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı canlı yayında Abdulkadir Selvi’nin “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” diyerek cevap verdi.

'Hiçbir yalakalık boşa gitmez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu programda “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” sözlerinden sonra Twitter’da alay konusu haline gelen Ahmet Hakan’ın geçmişte yaptığı bir paylaşım yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

Ahmet Hakan, 11 Nisan 2011'de, şimdilerde Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı yapan, o dönemse Habertürk TV'de genel yayın yönetmeni olan Yiğit Bulutla ilgili “Yiğit Bulut’un yalakalığı boşa gitti diyenler! Unutmayın: hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir” demişti.

Hakan'ın bu sözleri, Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrasında yeniden gündem oldu.