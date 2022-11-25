YHT projesi maliyetini 12'ye katladı: Plansızlığın faturası 25 milyar TL

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerden önce, “Ramazan Bayramı’nda açılacak” dediği Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi öngörülen maliyetini 12’ye katladı. İktidarın 2007 yılında yatırım programına aldığı, 2008 yılında ise temelini attığı proje, aradan geçen 13 yıla karşın halen tamamlanamadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2009 Yılı Yatırım Programı’na göre, projeye 2009 yılında 2 milyar 91 milyon 583 bin TL ödenek ayrıldı. Programda, 455 kilometre uzunluğunda olan yüksek standartlı demiryolu projesinin bitiş yılı 2011 olarak belirtildi.

İlk güncelleme 2011'de

Ancak proje hesaplandığı gibi 2011 yılında bitirilemedi. Cumhurbaşkanlığı 2011 Yılı Yatırım Programı kapsamında projenin bitiş tarihinde güncelleme yapıldı. Projenin bitiş tarihi 2013’e çekilerek, proje tutarı 2 milyar 212 milyon 895 bin TL’ye çıkarıldı. Proje, 2013 yılında da tamamlanamayarak bir kez daha ertelendi. 2013 yılında projenin maliyeti 2 milyar 486 milyon TL’ye çıkarılırken tamamlanma yılı 2015 olarak güncellendi. Projedeki toplam demiryolu hat uzunluğu ise 455 kilometreden 393 kilometreye düşürüldü. Yılan hikayesine dönen Ankara-Sivas Demiryolu Projesi’nde 2015 yılında bir kez daha değişikliğe gidildi. Projenin maliyeti 2 milyar 793 milyon TL’ye yükselttirilirken tamamlanma yılı bu kez de 2018’e çekildi.

Projenin maliyetinde 2018 yılında ise adeta sıçrama yaşandı. Cumhurbaşkanlığı 2018 Yılı Yatırım Programı’na göre, projede maliyet 9 milyar 749 milyon TL’ye kadar yükseltildi. Projenin 2019 yılında tamamlanacağı bildirildi. 2019 yılında da hayata geçirilemedi. İktidarın seçim vaadi olarak kullandığı projede 2019 yılında yapılan güncelleme ile maliyet 13 milyar 172 milyon TL olarak hesaplandı. Projenin tamamlanma yılı bu kez de 2020 yılı olarak belirlendi.

Öngörüsüzlüğün damgasını vurduğu projenin maliyeti 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da artmaya devam etti. Tamamlanma tarihi 2024 yılına kadar ertelenen projedeki 2020-2022 döneminde yaşanan maliyet artışı yıllara göre şöyle sıralandı: