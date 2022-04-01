Yetkin'den '2002' benzetmesi: Ankara'da benzer bir dağınıklık var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Ankara'da, 2002’de Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyon hükümetinde görmüş olduğumuza benzer bir dağınıklık var" değerlendirmesini yaptı.
Yetkin yazısında, "Zamlara dair haber yapılması ise kendi alemlerinde, Türkiye’deki gelişmeleri dahi zamanında izleyip Cumhurbaşkanına iletmeyen ekibi tarafından alelacele sansürlenmeye çalışılıyor. Ama haber bir yolunu bulup sızıp yeryüzüne çıkıyor işte. Altın makası elinde tutanlar, Cumhurbaşkanının zamlara dair sözlerini dahi sansürleyerek neyi engelleyebileceklerini düşünüyorlar acaba? Erdoğan’ın Ukrayna siyasetini desteklerken iyi, zamlara ilişkin sözlerine gelince kötü, öyle mi? Bu gelişmeler dün Cumhurbaşkanı ve ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 'asgari ücrete ek zam yok' açıklamalarını da akla getirdi." ifadesini kullandı.
Yetkin şu ifadeleri kullandı: