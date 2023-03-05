Yeşilay'ın yöneticileri 'tanıdık': Erdoğan'ın kızı, TÜGVA yöneticisi...

103 yıl önce kurulan Yeşilay da tıpkı Kızılay gibi AKP’nin arka bahçesi oldu. Depremzedelere göndermesi gereken çadırları ve yardım malzemelerini satan Kızılay'ın skandalları gündemdeki yerini korurken 103 yıl önce kurulan Yeşilay'ın da iktidarın arka bahçesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, Yeşilay’ın da neredeyse tüm yöneticileri tıpkı Kızılay’da olduğu gibi AKP’li veya iktidarla yakın ilişki içerisinde olan isimler. İktidarın Yeşilay’ı bu kadar önemsemesinin nedeni ise 8 yılda 844 milyon 984 bin TL eden bütçesi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” başlıklı bölümünde yer alan bilgiye göre, bakanlık kasasında Yeşilay’a 291 milyon 354 bin TL aktarıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın son son 8 yılda Yeşilay’a aktardığı toplam para ise tam 844 milyon 984 bin lira olarak açıklandı.

Boğaz'da tarihi yapı tahsis edildi

İstanbul Sarayburnu’ndaki tarihi Sepetçiler Kasrı 2011’de Yeşilay’a tahsis edildi. Tarihi yapı Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılıyor. Öte yandan 2021’de tarihi Sirkeci Garı sahasında bulunan liman bölgesi, Yeşilay’a 49 yıllığına tahsis edildi. Ancak 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile Sepetçiler Kasrı’nı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy’un almak istediği ortaya çıkmıştı.

Yönetim kadrosu ‘tanıdık’

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: Esra Albayrak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: İlyas Kaya

AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: Ahmet Kaan

Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkanvekilliği görevini yürütüyor.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Ülkenur Büke

2019 yerel seçimlerinde AKP’den Silivri Belediyesi meclis üyeliğine seçildi.

VEZNEDAR: Salih Çil

İBB’de çalıştı, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’da müdürlük yaptı.