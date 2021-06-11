Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği tanındı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, Covid-19'la mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.

Haber Merkezi

Yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı. İhracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

İhracatçıların aşılama programında öncelikli gruba dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi. 

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