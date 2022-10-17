'Yerli ve milli Escobar' pankartına dava

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti binasına asılan "Yerli ve milli Escobar" pankartı nedeniyle Malatya İl Başkanı ve yardımcıları hakkında dava açıldığını duyurdu.

Özdağ, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı şikayetçi olmuş, Zafer Partisi’nin uyuşturucu İle mücadeleye dikkat çekmek amacı ile astığı Yerli ve Milli Escobar pankartından dolayı Malatya il başkanımız ve yardımcıları İle ilgili dava açılmış. Bakanlık Escobar’dan neden rahatsız oldu? Kim üzerine alındı?" ifadelerini kullandı.