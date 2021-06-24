Yerli aşıyı geliştiren ekipten ilk açıklama: Çok güçlü bir aşı adayımız var

Faz 3 çalışmalarına başlanan ve adına Turkovac konulan yerli aşının üretim sürecinin başında yer alan Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Mart ayı sonunda çalışmalara başladım'
Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Özdarendeli, "Aşıya çalışmaya ilk doğrulanan korona vakası Türkiye’de çıktıktan hemen sonra başladık. Vaka 11 Mart’ta çıktı. Biz hemen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ile bir araya geldik. Aşı konusunu konuştuk. Ben hemen projemi hazırlayıp mart ayı sonunda çalışmalara başladım. Zaten burası 2013 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk aşı merkezidir. Uluslararası standartlarda bir merkez, burada Kırım Kongo çalışmaları da yapıldı" dedi.
Doktora sonrası Amerika’da 3 yıl ‘koronavirüs’ üzerine çalıştığını belirten Özdarendeli, "Ülkeye 2001’de döndüm. 2003’te Kırım Kongo vakaları çıktı. Bu vakalara yönelik çalışmaları başlattık. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve üniversitenin işbirliğinde bir projemiz vardı. 2010’da o konuda aşı çalışmalarına başladık. 2010’dan itibaren bu aşı çalışmalarımız devam ediyordu. Bu çalışmalardaki tecrübenin çok büyük bir olumlu katkısı oldu" ifadesini kullandı.
Özdarendeli, "Ben 2001’de döndüm Türkiye’ye. Sonrasında SARS ve MERS gördük. Koronavirüsün bu tür salgınlara yol açabileceğini görmüştük. Ama böyle büyük bir pandemi beklemiyorduk. Pandemi çıkınca biraz avantajlı olduğumuzu da düşündük. Kafamdan ‘En azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz’ diye geçirdim" dedi.
Aşının geliştirilmesi sürecine ilişkin de konuşan Özdarendeli, sözlerine şöyle devam etti: