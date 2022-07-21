Yerebatan Sarnıcı'nın yeniden ziyaretçiye açılacağı tarih duyuruldu

2017 yılında restorasyona giren Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi Ekrem İmamoğlu duyurdu.

İmamoğlu sarnıcın hafta sonu ziyaretçi ile buluşacağını açıkladı.

Yerebatan Sarnıcı Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği 3. yerdi.