2017 yılında restorasyona giren Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi Ekrem İmamoğlu duyurdu.
İmamoğlu sarnıcın hafta sonu ziyaretçi ile buluşacağını açıkladı.
Yerebatan Sarnıcı Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği 3. yerdi.
soL - İstanbul
Sancak Yıldız
Haber Merkezi
Yerebatan Sarnıcı'nın yeniden ziyaretçiye açılacağı tarih duyuruldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın hafta sonu yeniden ziyaretçilerle buluşacağını açıkladı.
Haber Merkezi
2017 yılında restorasyona giren Yerebatan Sarnıcı'nın açılacağı tarihi Ekrem İmamoğlu duyurdu.
İmamoğlu sarnıcın hafta sonu ziyaretçi ile buluşacağını açıkladı.
Yerebatan Sarnıcı Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği 3. yerdi.