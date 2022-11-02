Yer İstanbul... AKP’li belediyede çalışan işçilerden ‘geçinemiyoruz’ yürüyüşü

AKP’li Pendik Belediyesinde çalışan yaklaşık 250 işçi geçinemediklerini belirterek belediye binasının önünde toplandı. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş üyesi işçiler ücretlerin artırılmasını istedi.

Evrensel'in haberine göre işçiler kapı önünde yetkililerle görüştü. Bir yöneticinin “İşinize bakın, sözleşme yapmışsınız” sözleri üzerine belediye işçileri, “Aldığımız para yetmiyor. Çocukların bezini temizleyip tekrar kullanıyorum”, “Geçinemiyoruz yetti artık”, “Kartal ve Maltepe’den neyimiz eksik. Biz de onların aldığı maaşı istiyoruz” diye tepki gösterdi.

Hizmet-İş’e tepki

Yol ve yemek parasını çıkınca ellerinde 7 bin 200 lira ücret kalan işçiler, örgütlü oldukları Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’e de tepki gösterdi. Geçinemediklerini söyleyerek belediye önünde toplanan yaklaşık 250 işçi örgütlü oldukları sendikaya ulaşamadıklarından bahsederek, “Sendika girerken ‘her şeyi alacağız’ dedi hiçbir şey almadı, sendika sattı bizi, ortada yoklar. Telefonlara bile cevap vermiyorlar. Ben çoluk çocuğumun yüzüne bakamıyorum” diye sitem ettiler.