Yeniköy sakinleri Kanal İstanbul'un imar uygulamasının iptali için dava açtı

Kanal İstanbul’a karşı açılan davalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Yeniköy sakinleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan imar uygulamasının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne dün dava dilekçesini sundu.

Bölge sakinlerinden Nurşen Aksoy, “Garibanların mallarını elinden almayın. Yaptığınız çok yanlış” diye seslendi. Elif Anadol da 11 yıldır Yeniköy’de yaşadığını söyleyerek, “Evimiz, yüzde 40’ı alınıp bir kilometre öteye veriliyor. Neden verildiğine dair bir açıklama da yapılmıyor” dedi.

Mahkeme önünde yapılan açıklamada konuşan avukat İsa Öztürk, Kanal İstanbul’a karşı dava açmak için son günün bugün olduğuna vurgu yaptı.

'Binlerce kişi itiraz etti, yanıt verilmedi'

Öztürk, şunları söyledi:

"Kanal İstanbul projesiyle ilgili imar planlarından sonra parselasyon planları da çıkmıştı. Binlerce kişi bu parselasyon planıyla mağdur oldu, itiraz ettiler. İtirazlarına cevap beklediler. Maalesef herhangi bir cevap gelmedi. Yarın (bugün) da dava açmak için son gün. İnsanlar artık mecbur kaldılar. Evlerini, bahçelerini koruyabilmek için dava açmaktan başka idare hiçbir yol bırakmadı."

Uygulamanın hukuksuz olduğunun açık olduğunu dile getiren Öztürk binlerce kişinin itirazlarının yok sayıldığını belirterek "Binlerce kişi itiraz etti bu planlara fakat dava açan sayısı o kadar çok fazla değil. Bu da ülkenin içinde olduğu durumu, hukuka olan güvenin ne kadar sarsıldığını gösteriyor. İnsanların iktidara, idareye ve hukuka olan güveninin sarsıldığının açık bir göstergesi. Yapılan uygulamayla kendilerince bir şehir hayal etmişler ve burada yaşayan insanları yok saymışlar. Yapılan parselasyonlar 25 bin ve 30 bin metrekare. Oysa burada bir hayat var. İnsanların evi var, bahçeleri var. Kimisinin tarlası var" diye konuştu.