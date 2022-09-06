İstanbul Yenikapı Sahil Yolu'nda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılara müdahale ediliyor.
Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı
Yenikapı Sahil Yolu'nda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.
Haber Merkezi
İstanbul Yenikapı Sahil Yolu'nda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılara müdahale ediliyor.