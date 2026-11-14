Yeniden Refah'tan ittifak açıklaması: 'Saadet ve DEVA ile görüşüyoruz, daha geniş ittifaklar gündeme gelebilir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Saadet Partisi ve Deva Partisi ile yürütülen ittifak görüşmnelerine ilişkin konuştu.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayan Kılıç, kuracakları ittifakı sadece bu üç siyasi partiyle sınırlandırmanın doğru olmayacağını, liderler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Kılıç, cumhurbaşkanlığı için ise Fatih Erbakan'ın aday olduğunu söyledi.

Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

"Liderler arasında yakın temaslar var. Görüşmeler var. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan şunu söylüyor. Bu sistemde seçime uzun bir zaman varken "ben aday değilim" diyen bir siyasi lider "ben ülkenin yönetimine de aday değilim" demiş olur. Genel Başkanımız geçen seçimde Sayın Cumhurbaşkanı için bu adaylıktan son anda imtina etti imzalar toplandığı halde. Bu sefer "biz adayız" diyor.

Kendisi ben adayım dedikten sonra kendi adaylığıyla ilgili konuşma yetkisi sadece kendisindedir. Partinin yetkili kurulları bu yetkiyi Genel Başkana devretmiştir. Yeniden Refah Partisi açısından bunu rahatlıkla ifade etmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi Deva Partisi şeklinde üçlü bir sınırlama yaparsak bu siyasetin akışı içerisinde çok doğru bir sınırlandırma olmayabilir.

Çünkü yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir. Genel Başkanımız Türkiye'yi alternatifsiz bırakmamak seçmeni seçeneksizliğe terk etmemek adına çok boyutlu olarak görüşmelerini liderler düzeyinde devam ettiriyor. O nedenle önümüzde uzun da bir süre var.

Biz sonbaharda seçim olsun istiyoruz ama iktidar kulislerinde konuşulan 2028'in Nisan Mayısı aslında doğru olan önümüzdeki yıl bu tarihlerde seçimin yapılmasıdır. Dolayısıyla tarihi henüz belli olmayan bir seçim için çok bağlayıcı cümleler kurmamak lazım."