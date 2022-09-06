Yeniçağ yazarı Uğuroğlu acil diye yazdı: Kirli işler için acilen komisyon kurmalı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin ve iktidarın kirlilerini halının altına süpürdüğünü söyledi.
Uğuroğlu, altılı masaya bu konuda acilen komisyon kurma çağrısı yaptı.
“Halı altına süpürülen kirli işler, pis ilişkiler tek tek belirlenmeli” diyen Uğuroğlu yazısında örnek olarak şunları sıraladı:
-Türk askerinin başına geçirilen çuval geçirilmesi,
-AKP Kapatılma Davası'nda laiklik karşıtı odak olma mahkumiyeti,
-4 Bakanın yolsuzluk dosyaları,
-Bilal Erdoğan'ın "Para sıfırlama" tapeleri,
-AKP+FETO+ABD iş birliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerine Ergenekon, Balyoz Askerî, Casusluk gibi kumpasların kurulması,
-Paralel Devlet oluşturulması,
-Kozmik oda skandalı,
-Man Adası belgeleri,
-Erdoğan'ın üniversite diploması,
-128 milyar doların buharlaştırılması,
-Süleyman Şah türbesinin vatan toprağından kaçırılması,
-Suriye batağına saplanılması,
-Mısır ile kesilen ilişkiler nedeniyle Doğu Akdeniz'de Petrol+Doğalgaz Münhasır Bölge kaybı,
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pektaş'ın görev suistimali,
-Cemaat ve Tarikatların yasa dışı para kaynakları.