Yeni yasama dönemine az kaldı: Seçim paketiyle mi başlayacak? İşte ayrıntılar...

Ankara'da seçim havasına girilmesi ve TBMM'nin açılmasına az bir süre kala gözler yeni yasama döneminde hayata geçirilecek yasal düzenlemelere çevrildi. AKP'nin yeni dönemde ekonomik yeni düzenlemelere ağırlık vermesi bekleniyor.

DW Türkçe'deki habere göre, muhalefet ise bu ekonomik paketlere destek vereceğini söylemekle birlikte aynı zamanda iktidarı halka sırtını dönmekle eleştiriyor.

Borç ve faizlerin silinmesi bir bölümünün gündemde

TBMM'nin 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesini öngören "dar gelirlilere destek paketi"nin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredilerinin geri ödemesinde faizlerin silinmesini içeren düzenlemeler de gündeme gelecek. "Dar gelirlilere dönük destek paketi"nden 6 milyona yakın vatandaşın faydalanması bekleniyor.

EYT ve taşeron sorunları da masada

Merakla beklenen bir diğer düzenleme ise muhalefetin de sık sık gündeme getirdiği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunun çözülmesine yönelik yasa hazırlığı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada bir formülün gündemde olduğunu ve düzenlemenin Aralık ayında gündeme geleceğini belirtmişti.

EYT'lilerin yanı sıra kamuda sözleşmeli çalışan personel ve taşeron işçilerle ilgili beklentileri karşılayacak bir hazırlığın da gündeme alınması bekleniyor.

AKP'nin fahiş zamların ardından gelen "kira anlaşmazlıklarını" da gündemine alması bekleniyor. İşçi-patron arasındaki ticari uyuşmazlıklarda uygulanan arabuluculuğun kapsamının genişletilerek ev sahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıkların da bu kapsama alınması bekleniyor. Patronlar içinse şirketlerin icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterebilecekleri ve vergiden düşebilecekleri bir düzenleme öngörülüyor.

CHP'li Özel: Destek vereceğiz

AKP'nin anketlerde geriye düştüğünü söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin vaatlerinin bir kısmının kanuni düzenlemeleri gerektirdiğine dikkat çekti. DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Halkın yararına ne varsa ne söz verildiyse ya da ne yapılacaksa onlara elbette destek vereceğiz" diyen Özel ancak AKP'nin sözünü verdiği düzenlemelerin kapsamını dar tuttuğunu savundu.

Düzenlemelerin kapsamını genişletmeye çalışacaklarını söyleyen Özel, bu konuda KYK borçlarının faizlerinin silinmesi vaadini örnek göstererek "Şimdi söylediklerinin gerisinde konuşuyorlar. Tüm sözlerini tutmak için onları sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu. EYT için bir formülden bahsedildiğini de hatırlatan Özel, "O bir formülü ya da çözüm neyse o en iyi çözümü hayata geçirmeleri için hem destek vereceğiz hem de geri durdukları noktada onları zorlayacağız" ifadelerini kullandı. TÜGVA ve Ensar Vakfı gibi vakıflarda kalan öğrencilere bu sene 1400 TL destek verilmesinin söz konusu olduğunu da belirten Özel, "Ama bu özel yurtlarda yok. Evde kalan öğrencilerde yok. Bununla ilgili yasal düzenleme için de benzer öğrencileri, gençleri, yoksulları, çiftçileri, işçileri, memurları rahatlatacak tüm düzenlemeler için de mücadele vereceğiz" dedi.

'İktidar seçmen kazanma peşinde'

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da "iktidarın Türkiye'nin sorunlarını çözücü politikalar üretmek yerine sorunları biriktirip kısmi nefes aldırıcı hamleler yapmak arzusunda olduğunu" söyledi. Öğrencilerin borçlarının ve kredi kartlarına biriken borçların ödenemez hale geldiğini ifade eden Tatlıoğlu, "Bakıyoruz Türkiye'de iki bin lira, üç bin lira civarında elektrik ve doğalgaz faturaları dahi ödenemez hale gelmiş" dedi.

Tatlıoğlu, "Tek olumsuz şey gerçekten bugünkü bu siyasal atmosferdir. Kaynakları yolsuzluklara ve kaynakların çok etkin olmayan alanlara harcamakta, faiz ve döviz krizleri peşinde sürüklenmekte, Türkiye'nin kaynaklarını faize ve enflasyona mağlup ettirmektedir” ifadelerini kullandı.