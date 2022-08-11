Yeni vurgun haberi gündeme düşmüştü: Deterjan Pazarı yöneticisinden açıklama

'Deterjanpazarı.com' firmasının ödeme yapmadığına dair çıkan haberler üzerine Deterjan Pazarı kurucusu Süleyman Kocabaş açıklama yaptı. Kocabaş, üzerlerinde baskı olduğu için ödemeleri yapmadıklarını savundu, ödeme için de tarih vermedi.

Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vadeden 'Deterjanpazarı.com' firmasının geri ödemeleri yapmadığı ve sahibinin de ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Ünlü isimleri reklamlarında oynatan 'Deterjan Pazarı' şirketinin web sitesine de ulaşılamaması üzerine sisteme üye olan vatandaşların endişesi iyice arttı.

Yüzlerce kişi Ankara'daki firma binası önünde toplandı

Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını belirterek Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki fabrika önünde toplandı.

Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş yönetim ofisine çıkmaya çalıştı.

Firma yöneticisi ilk kez açıklama yaptı

Şirketin yönetici olduğunu söyleyen Süleyman Kocabaş, Youtube'da görüntülü açıklama yaparak, ödemeleri yapamadıklarını kabul ederken, bu durumun şirketleriyle ilgili olumsuz haberlerden kaynaklandığını ileri sürdü. Kocabaş, satış yapamadıkları için ödeme de yapamadıklarını savunurken, "2 aydır hiçbir şey satamıyorum, işlerimi yapamıyorum, belirli bir grup bizimle uğraşıyor" dedi. Kocabaş, ödeme yapma konusunda herhangi bir net bilgi vermezken, "Finansal olarak nakit döngümü yapamıyorum" dedi. Kocabaş, 3 ay süreyle ödeme yapmayabileceklerini de söyledi.

Kocabaş ayrıca, "Ancak bedenim toprağa girerse şirketin başından ayrılmış olurum. Ödemeleri neden yapamıyoruz? Çünkü üzerimizde baskı var. Halkı dolandırdığımız gibi mevzular oldukça malzeme satamıyoruz." dedi.