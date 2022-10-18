Yeni vizyon belgesini Erdoğan açıklayacak: Yandaş gazete 'Erdoğan çağrı yapacak' dedi

Gelecek yıl haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AKP'nin hazırlıkları devam ediyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesi açıklayacağı belirtiliyor.
Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Yandaş Sabah'ın haberinde yer alan belgeden başlıklar şöyle:
- "Dünyada Türkiye Yüzyılı sayfası açılıyor" denilecek ve hedefin Türkiye'nin dünyada katma değer üreten öncü ülkeler arasına girmesi olduğuna vurgu yapılacak. Ekonomiden eğitime kadar tüm alanlarda hedefler ortaya konulacak, "Artık yeni bir faza geçiyoruz" denilecek. Dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür" politikasına atıf yapılarak daha adil bir dünya çağrısı güçlü bir şekilde paylaşılacak. Vizyon belgesi, herkesin doğru kabul edeceği adımlardan oluşacak.
- Belgenin en önemli bölümünde ise "ülkenin tüm renklerinin, farklılıklarının bir zenginliğe dönüştürülmesi" yer alıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılda bu farklılıklar ile bir yere ulaşmasının mümkün olacağı belirtilecek.
- Erdoğan vizyon belgesi kapsamında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına bir çağrı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin bu amaçlar için birlikte yol yürüyelim. Farklılıklarımızı zenginliğe çevirelim." diyecek."