Yeni vizyon belgesini Erdoğan açıklayacak: Yandaş gazete 'Erdoğan çağrı yapacak' dedi

Gelecek yıl haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AKP'nin hazırlıkları devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesi açıklayacağı belirtiliyor.

Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Yandaş Sabah'ın haberinde yer alan belgeden başlıklar şöyle: