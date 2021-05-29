Yeni 'Tosuncuk' vakası: Binlerce kişi başvurdu

Değişen oranlarda haftalık kazanç vaat eden "Ava Premium" isimli yazılım şirketi yöneticilerinin "Oyun ve uygulama geliştiriyoruz" diyerek yatırımcılardan topladığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürüldü. Çok sayıda kişi savcılığa giderek, suç duyurunda bulundu.

Çok sayıda kişi savcılığa koştu

DHA'nın haberine göre, Ava Premium, Ava Mobil uygulama hizmetleri adı altında kurulan, site yatırımcılarına haftalık ve aylık kazanç sağladığını iddia ederek yatırımcılardan ödeme toplamaya başladı. Bazı sosyal medya platformlarına reklam vererek yatırımcı sayısını arttırdı. İstanbul Şişli'de ofisleri bulunan şirketin internet sitesine, yatırımcılar 12 Mart itibariyle ulaşamadı. Siteye girenler, yazılımsal sıkıntılar nedeniyle siteye erişilemediğine dair bir sayfa ile karşılaştı. İnternet sitesinin müşteri temsilcilerine telefon ile ulaşan kullanıcılar, 'Yakın zamanda sorun hallolacak' yanıtını aldı. 12 Mart'tan beri siteye erişim sağlayamayan çok sayıda yatırımcı savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Ava Premium isimli sanal platform üzerinden yatırımlar yapılarak yatırımcılara haftalık faiz oranlarıyla belirli yatırımların değerlendirilme vaadi verildiğini belirten Avukat Hazal Arıcı, "Müvekkilim de aynı bu şekilde diğer mağdurlar gibi yatırımlarını yapmıştı. Başlarda düzenli olarak ödemeler sağlanmış olmasına rağmen, ondan sonrasında bir gün içerisinde internet ortamı kapatılarak bir sistemde uyarı verilmişti" dedi.

Sitede "Teknik aksaklık yaşandığından dolayı şu an erişim verilemeyeceğini, daha sonrasında denenmesi gerektiği" şeklinde uyarı yazısı yapıldığını kaydeden Avukat Arıcı, süreci şöyle anlattı:

"Müvekkilim bunun üzerine aynı şirket üzerinden kendisine call center hizmeti veren kişilerle iletişime geçmek istemiştir. Telefon numarasını aradığında herhangi bir ulaşım sağlayamamıştır. Bunun üzerine diğer yatırımcılarla iletişime geçmişler ve herkesin aynı sıkıntıyı yaşadığını, yani ulaşımın sağlanamadığını bunun üzerine bir araya gelmeleri gerektiğiyle ilgili görüşmüşlerdir. Ondan sonra sistem üzerinden verilen uyarı değiştirilerek 'Aksaklığın pazartesi günü düzeltileceği, tüm hesaplara paralarının yatıracağı söylenmiştir' Herkes pazartesiyi bekleme kararı almıştır"

Arıcı, "Pazartesi günü geldiğinde ne internet sitesi üzerindeki uyarılar değişmiştir ne de call centerlar telefonlara cevap vermiştir. Sonrasında tüm mağdurlar bir araya gelerek şirketin kuruluşu olan yerlere gittiklerinde oranın aslında kiralık bir yer olduğunu ve içerisinin geçen hafta, yani uyarının çıktığı günde boşaltıldığını, tüm eşyaların alınarak gidildiğini ve şirketin tamamen kapatıldığını öğrenmişlerdir. Bunun üzerine herkes savcılıklara başvurarak mağduriyetlerini gidermeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin dosya üzerindeki mağduriyetinin 600 bin liradan fazla olduğunu belirten Arıcı, "Savcılığın soruşturma süreci devam etmektedir. Sanal bir platform olduğu için Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılmış olan bir işlem olmuştur, savcılıklarda buna yönelik dosyaları değerlendirme ve birleştirme aşaması vardır" diye konuştu.

Ava Premium şirketiyle ilgili binlerce mağdur olduğunu dile getiren Avukat Arıcı, "Savcılıklara gelen binlerce başvuru var. Şu an olarak tam sayı belli olmamasına rağmen soruşturma sonrasında sayıyı net almış olacağız ama şu an için binlerce mağdur olduğunu dosyalar üzerinden tespit edebiliyoruz" dedi.