'Yeni terör saldırısı' uyarısı: Yazışmayı ele geçirip 'riskli yerleri' açıkladılar

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası üç Avrupa ülkesi ve bir uluslararası kuruluş, "Türk yetkililer tarafından potansiyel tehditler konusunda uyarıldıklarını" açıkladı.

Reuters’ın konuya ilişkin haberinde, “En az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken İstanbul’un kalbinde düzenlenen bombalı terör saldırısından iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarının ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı” denildi.

Haberde, “Üç batı Avrupa ülkesine ait büyükelçilik ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk yetkililer tarafından potansiyel tehditler konusunda uyarıldıklarını Reuters’a aktardı. Bu kişi konunun hassas olması sebebiyle ismini paylaşmadı” ifadesi yer aldı.

Haberde adı geçen uluslararası kuruluşun çalışanlarına attığı yazışmayı paylaşan Reuters, “Belgede AVM, otobüs durakları, havalimanları, militanların olası bir saldırısına karşı riskli bölgeler” yorumunu yaptı.