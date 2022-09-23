Yeni suç duyurusu: 'İngiltere’ye kaçan zengin FETÖ mensupları bu yatla mı Türkiye'den kaçırılmıştır?'

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İYİP Aytun Çıray’ın savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban hakkında 10 soru sorularak, iddiaların araştırılması istendi.

O sorular şöyle:

“1) Ünsal Ban’ın THK Üniversitesi rektörü olmadan önce hakkında açılan davalar, soruşturma ve incelemeler var mıdır? Varsa nelerdir? Ünsal Ban THK Üniversitesi rektörü iken, aynı zamanda FETÖ nün yayın organı olan Samanyolu TV de programlar yapmış mıdır? Yine Bugün Gazetesinde yazılar yazmış mıdır? Ünsal Ban’ın THK Üniversitesi mülklerini usulsüz bir şekilde satarak kurumu 300 milyon lira zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili soruşturma dosyasının akıbeti nedir? Ünsal Ban Afrika’daki FETÖ okullarından öğrencileri THK Üniversitesine getirip eğitimlerine yardımcı olmuş mudur? Bu öğrenciler üniversiteye hangi şartlarda girmiştir? Buradan kaç kişi pilot olarak eğitilip kendi ülkelerine gönderilmiştir?

2) AK PARTİ Mengen ilçe Başkan yardımcısı işadamı emlakçı müteahhit Tugay Kabasakaloğlu ile Ünsal Ban’ın ilişkisi nedir? Bu şahıs Ünsal Ban’ın Mengen’deki çiftliğinin satın alma işlemlerinde hangi rolü oynamıştır? Bunun karşılığında Kabasakaloğlu’na THK Sayfa-2/2 Üniversitesinden usulsüz diploma verilmiş midir? Daha sonra bu şahsa öğretim üyesi sıfatı verilip aynı üniversiteden maaş bağlanmış mıdır?

3) Bolu Mengen’deki 200 dönümlük arazinin üzerine inşa edilen hotel, restaurant, çiftlik, alışveriş merkezi, sinema salonu, organik çiftlik vs bugünkü değeri 200 milyon liradır. İddiaya göre burası, Ünsal Ban’ın şöförü ve MV Zehra Taşkesenlioğlu’nun danışmanı olan bir isme aittir. Bu şahsın üzerine yapılan bu 200 milyon liralık dev işletmenin parası kim tarafından nasıl ödenmiştir? Buraya Erzurum’dan getirilen hayvanların, atların, eşeklerin yanı sıra, Erzurum’dan çoban da getirilmiş midir? Daha sonra bu çobanın üzerine de araziler sarın alınmış mıdır? Bu çoban daha sonra trafik kazasında hayatını kaybetmiş midir? Çobanın üzerindeki gayrimenkuller çobanın annesine miras kalmış mıdır? Sonrasında bu gayrı menkullerin tekrar geri alınması için neler yapılmıştır?

4) Ankara’daki Vivaldi Ce Gold Hotel geçtiğimiz aylarda kime satılmıştır? Satıldıktan sonra Blueline adını alan bu hoteli kim almıştır? Ünsal Ban’ın çocukları üzerine mi alınmıştır? Bunun için ne kadar para ödenmiştir? Hangi kanaldan ödeme tapılmıştır?

5) Ünsal Ban Malta’da şirket kurmuş mudur? Ünsal Ban ve MV Zehra Taşkesenlioğlu Almanya dan 4.5 milyon €’ya bir ultralüks yat almış mıdır? Bu yata neden Malta Bayrağı takmışlardır? Malta’nın Valletta Yat Limanına kaydı yapılmış mıdır? Bu yat daha sonra neden Yunan Adalarındaki yat limanlarında tutulmuştur? Bu yatın Türkiye ve Yunan Adaları arasında kaç sefer yaptığı, bu seferlerde kimleri taşıdığı bilinmekte midir? İngiltere’ye kaçan zengin FETÖ mensupları bu yatla mı Türkiye den kaçırılmıştır?

6 ) Ünsal Ban diplomatik pasaportu ile kaç defa İngiltere ye gitmiştir? Burada FETÖ nün Avrupa ve İngiltere de para kasası olduğu iddia edilen isimlerle ne tür bağlantıları olmuştur? Bu isimlerle örgüt paraları ile İngiltere de ne kadar gayrimenkul almıştır?

7) Ünsal Ban’ın İngiltere de ayrıca iki şirketi olduğu iddia edilmektedir. Bu şirketler Batı Londra Chiswick Bölgesindedir. Bu bölge İngiltere ye kaçan FETÖ üyelerinin tercih ettiği bir bölgedir. Ünsal Ban ın bu şirketlerden birinin ortağı Halil Gökhan Özkal aynı zamanda Türkiye deki Matrix Bilgi Dağıtım AŞ de birlikte yönetim kurulu üyesidir. Bu şirketin borsa spekülasyonlarındaki tartışmalarda adının geçmesi tesadüf müdür?

8) Ünsal Ban, eski eşi ve çocukları üzerine bankalardaki hesap detayları araştırılmış mıdır? Aynı isimler üzerine alınmış arsalar var mıdır? Muğla, Marmaris te üzerlerine arsalar var mıdır?”

Fuat Oktay’a da 10 soru

İYİP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Bank Asya’da 16 yıl görev yaptıktan sonra SPK Başkanlığı görevine getirilen ve çok ciddi rüşvet iddialarıyla ismi gündeme düşen Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında geçtiğimiz 30 Ağustos’ta savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da TBMM aracılığı ile bir soru önergesi yöneltti.

Ünsal Ban ve eski eşinin geçmişte FETÖ soruşturması geçirdiğini, eski eşinin KHK ile ihraç edildiğini, Ünsal Ban’ın ise takipsizlik aldığını anımsatan Çıray, Ünsal Ban’ın iddia olunan FETÖ iltisakının ise bununla sınırlı olmadığına dair açık kaynaklarda muhtelif açıklamalar olduğunu iddia etti. Çıray, “Ünsal Ban ve eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Almanya’da 4,5 milyon Euro’ya ultra lüks yat aldığı, Malta bayraklı olduğu söylenen söz konusu yatın Yunan Adaları’nda tutulduğu ve 15 Temmuz sonrasında bu yat ile zengin FETÖ’cülerin Türkiye’den İngiltere’ye kaçtığı iddialarının doğru olması halinde, bunun bir skandal olmasının yanı sıra kendine muhalif her kesimi FETÖ’cülükle suçlayan AKP iktidarının da ipliğinin pazara çıkması demektir” dedi.

'FETÖ’nün siyasi ayağı

Çıray şöyle devam etti:

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkması gibi bir huyu vardır. Millet İttifakını her fırsatta FETÖ’cülükle suçlayarak ittifakı bozmak için çabalayan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakının, muhalefetin verdiği “FETÖ’nün Siyasi Ayağı Araştırılsın” önergelerini neden her seferinde reddettiklerini bir kez daha görüyoruz. Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağının nerede olduğu millet tarafından artık açıkça görülüyor. Her konuda yargıya müdahale eden AKP iktidarı FETÖ ile mücadele konusunda eğer samimiyse Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban hakkındaki suç duyurularımın işleme alınması için yargının önünü açsın, C.Savcılıkları bağımsız soruşturmalarıyla gerçekleri ortaya çıkartsın, ortada bir suç varsa gizli kalmasın da görelim.”