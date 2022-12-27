Yeni seçim anketi: Millet İttifakı 4,1 farkla önde

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Alf Araştırma, son anketinde vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Millet İttifakı yüzde 4,1 farkla önde

Alf Araştırma tarafından 20-25 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, CHP ve İYİP'ten oluşan Millet İttifakı, AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yüzde 4,1 fark attı. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,7, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,6 oldu.

En fazla oy AKP'nin

Ankete göre, AKP yüzde 30,5 ile en fazla oy olan parti oldu. AKP'yi yüzde 27,3 ile CHP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 14,4 ile İYİP üçüncü oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

HDP: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 7,1

Gelecek Partisi: Yüzde 3

DEVA Partisi: Yüzde 2,3

TDP: Yüzde 2,1

Zafer Partisi: Yüzde 2

Yeniden Refah: Yüzde 1