Yeni seçim anketi: Ankara'da ilk üç değişti

ORC Araştırma, Ankara’da 01-04 Ekim 2022 arası yaptığı genel seçim araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, İYİP 2018 seçimlerinde aldığı oylarını ikiye katladı.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Ankara özelinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre 2018'de düzenlenen genel seçimde başkentteki oyların yüzde 40,4'ünü alan AKP, şimdilerde yüzde 31,4'e gerilemiş durumda.

CHP oylarını yüzde 1,3 artırarak yüzde 27,4'e yükseltirken en dikkat çeken değişim İYİP'te yaşandı.

Dört sene önce yüzde 12,1 oy alarak kentte dördüncü parti olurken, şimdi bu oranı yüzde 23,5'e çıkarmış durumda.

Pösteki, diğer partilerin oy oranlarına ilişkin herhangi bir veri paylaşmadı.