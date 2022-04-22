Yeni Şafak'tan 'Deva ve Gelecek 6'lı masadan ayrılıyor' iddiası

24 Nisan'da 6'lı masada yer alan partilerin liderleri bir kez daha bir araya gelecek.

Görüşme öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" kriteri kriz konusu olurken, bu başlığın görüşmeye de yansıyacağı ifade ediliyor.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, kulislerde, pazar günü yapılacak olan görüşmenin bu nedenle sert geçeceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in araya girmesine rağmen DP ile Gelecek ve Deva Partisi arasında buzların erimediği belirtiliyor.

Öte yandan habere göre, kulislerde Deva ve Gelecek Partisi’nin yol ayrımında olduğu yorumları yapılıyor. İki parti geçtiğimiz haftalarda yargı alanında ayrı ayrı paketler açıkladı. İki partinin ayrı çalışma yapması "6’lı masadan çekiliyorlar mı?" yorumlarına neden oldu. İki partinin olası bir ittifak çatısı altında yer almayacağı dillendiriliyor.