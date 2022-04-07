Yeni Şafak’tan bir ilk: Eylem haberi yaptılar

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

AKP iktidarının ve patronların yaptığı zamlara karşı yapılan eylemleri adeta “terör” ilan eden yandaş Yeni Şafak’ın İBB’nin zam kararına karşı yapılan eylemi haber yapabilmesi dikkat çekti.