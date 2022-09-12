Yeni Şafak'ın Pakistan aşkı: Erdoğan konuşmasını böyle gördü

Yeni Şafak Gazetesi’nde Pakistan ile ilgili haberler öncelik görmeye devam ediyor.

Gazete, bugünkü manşet sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamaları, Pakistan ile ilgili kısımdan alarak sürmanşete taşıdı.

Yeni Şafak “Pakistan için seferber olduk” başlıklı haberinde Erdoğan’ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktardı.

Yeni Şafak'ın Pakistan aşkı

Yeni Şafak'ın bağlı olduğu Albayrak Grubu, 2011 yılından bu yana Pakistan'da ticari faaliyet yürütüyordu.

Odatv'de yer alan habere göre Albayrakların, Pakistan'da yakın olduğu isim ise eski başbakan Imran Khan’a muhalif olan ve gerçekleşen darbe girişimi sonrası başbakan olan Şahbaz Şerif olması dikkat çekti.

Pakistan ayrılık getirdi

Yeni Şafak’ın hassas olduğu Pakistan, gazete içinde de ayrılık getirmişti. Nisan ayında, Pakistan’da yaşanan gelişmelerde gazete Imran Khan’ı kaos çıkarmakla suçlamıştı.

Ancak gazetenin yazarı ve eski yayın yönetmeni İbrahim Karagül 5 Nisan tarihli yazısında gazetesinin yayın politikasından farklı bir tespit yaptı. İbrahim Karagül yazısında ABD'nin Pakistan'da "siyasi darbe girişimi" yaptığını söyledi ve Yeni Şafak'ın yakın olduğu ismi eleştirdi.

Gazete yönetimi İbrahim Karagül'ün bu yazısını yayımlamadı. Bunun üzerine İbrahim Karagül istifa ederek gazete ile yollarını ayırdı.