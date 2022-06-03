"Yeni Şafak’ın 'Kılıçdaroğlu eski MİT’çiyle ne görüştü' haberi gazeteci elinden çıkmış olamaz"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Şafak’ın “Kılıçdaroğlu eski MİT’çiyle ne görüştü” başlıklı haberini eleştirirken, "Bir gazeteci elinden çıkmış olamaz. 'Eski MİT'çi'nin adını geçtim, ne zaman, nerede görüştüğü bile yok. 'Merak edilenler' diye soru soruluyor. Haber değil kontr-espiyonaj faaliyeti gibi" ifadesini kullandı.

Haberde 5N 1K unsurlarının olmadığının altını çizen Bildirici, "Gazetecilik amacıyla yazılmış olsa eski MİT’çi denilen kişinin adının verilmesi, bununla da yetinmeyip bu kişiye Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin sorulması gerekirdi. Bunların yapılmaması haberi sakatlayan en önemli eksiklik" ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu’nun kiminle, ne zaman, nerede görüştüğü bilgisini vermemekle kalmıyor; görüşmenin içeriğiyle ilgili sorular soruyor" diyen Bildirici, haberde "İki ismin ne konuştuğu, Kılıçdaroğlu'nun 'bu kritik isim ile' ne zaman tanıştığının" sorulduğunu belirtti.

Bildirici, şöyle devam etti:

"Gazeteci merak ettiklerinin yanıtını bulur yayınlar. Burada ise soruya yanıt aramaktan ziyade imalarda bulunuluyor; ismi gizli tutulan 'şirketin tepe yönetimi'ne (en iyi niyetle) ihbar ediliyor. Habercilikten çok 'kontr espiyonaj faaliyeti' (!) demek daha doğru olabilir bu yayına…

Yeni Şafak’ın basılı nüshasında ve internet sayfasında 31 Mayıs’ta yayımlanan bu haberle ilgili yazımı yayımlamak için birkaç gün bekledim. Yazının devamının nasıl geleceğini görmek istiyordum. Devamı gelmediği gibi habere de erişilemiyor artık. Nedense artık haberi yayında tutamadılar."