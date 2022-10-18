Yeni Şafak'ın iddiası: Aday Rıza Türmen

Yeni Şafak gazetesi manşet sayfasında yayınladığı haber ile HDP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıcı Rıza Türmen isminin konuşulduğunu yazdı.

Haber Merkezi

Yeni Şafak gazetesi, bugün manşet sayfasından yayınladığı haberde HDP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri yazdı. 

Kulislere göre; HDP, kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.