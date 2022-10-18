Yeni Şafak gazetesi, bugün manşet sayfasından yayınladığı haberde HDP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri yazdı.
Kulislere göre; HDP, kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.
Haber Merkezi
Nazlı Cihan, Özgül Ağbaba, Ozan Akşar
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yeni Şafak'ın iddiası: Aday Rıza Türmen
Yeni Şafak gazetesi manşet sayfasında yayınladığı haber ile HDP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıcı Rıza Türmen isminin konuşulduğunu yazdı.
Haber Merkezi
Yeni Şafak gazetesi, bugün manşet sayfasından yayınladığı haberde HDP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri yazdı.
Kulislere göre; HDP, kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.