Yeni Şafak'ın iddiası: Aday Rıza Türmen

Yeni Şafak gazetesi, bugün manşet sayfasından yayınladığı haberde HDP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri yazdı.

Kulislere göre; HDP, kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.