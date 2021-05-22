Yeni Şafak'ın hedef aldığı büyükelçi merkeze çekildi

Güney Afrika Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Erdoğan tarafından yayımlanan kararla görevden alınarak merkeze çekildi.

Erdoğan'ın bu kararı sonrası Yeni Şafak gazetesinin Ülgen'i hedef alan haberleri akıllara geldi.

Yeni Şafak, büyükelçi Ülgen'i "Monşer inadı" başlıklı haberle hedef almış, "Sultan Abdülaziz döneminde Güney Afrika’ya giden Osmanlı alimi Erzurumlu Müderris Seyyid Ebubekir Efendi’nin Türkiye’ye dönmek isteyen torunlarına büyük vefasızlık. Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, vatandaşlık için başvuruda bulunanlara büyük zorluk çıkarırken şimdiye kadar başvuran 112 kişiden sadece 36’sına Türk vatandaşlığı verildi. Vatandaşlık verilenlere de büyük zorluk çıkarılıyor. Aile reisi Hişam Nimetullah’a bile 3 yılın sonunda cevap verildi. Ülgen, ülkede büyük etkisi olan FETÖ’yle mücadelede de etkisiz kalmakla suçlanıyor" demişti.

Elçi Ülgen, Yeni Şafak'ın bu haberine "İftira ve saçmalıklarla dolu bir paçavra. Hedef ben değil Bakanlığım ve Büyükelçilerimizdir. Tepkim şahsi değil kurumsal olarak verilmektedir" yanıtını vermişti.

Bu yanıt sonrası bu kez "Seviyesiz büyükelçi" haberine imza atan Yeni Şafak, "Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çamoğlu Ülgen, mağdur ettiği insanların sesi olan Yeni Şafak’a çirkin bir dille hakaret etti. Gazetemiz için ‘paçavra’ tabirini kullanan Ülgen, kendi hatalarını örtbas etmek için bağlı bulunduğu Dışişleri Bakanlığı’nın arkasına sığındı" ifadesini kullanmıştı.