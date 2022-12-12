Yeni Şafak yazarından İsmailağa Cemaati iddiası

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını, müridiyle 'evlendirdiği'nin ortaya çıkmasına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Çelik, bugünkü yazısında Yusuf Ziya Gümüşel’e ulaşmaya çalıştığını ancak çevresindekilerin “konuşacak durumda olmadığını” söylediklerini aktardı.

Çelik şunları kaydetti:

"Öğrendiğim kadarıyla bugün İsmailağa Vakfı’nda bir toplantı gerçekleşecek ve cemaatin önde gelen hocaları istişareler neticesinde bazı kararlar alacaklar.

Toplantıdan nasıl bir karar çıkacak ben de merak ediyorum. Hiranur Vakfı gibi bağımsız ancak İsmailağa Cemaati ile ilintili gibi görünen oluşumlar için yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum."