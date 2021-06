Yeni Şafak yazarı Fenerbahçe'yi bu sözlerle hedef aldı: Eşcinselliği savunup, pazarlıyor

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek gerekçesiyle başlattığını duyurduğu "He For She" projesini hedef aldı.

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım'ın "Futbol oyununda oyun: Cinsiyetsizlik propagandasına dönüşen spor" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

'Eşcinsel olmak isteyenlere eşitlik talep ediliyor'

Toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Güçlerle, egemenlerle ve kurumlarla kendisini dayatıyor. BM, bu konuda bütün gücünü sarf ediyor. Bütün fedakârlığını ortaya koymaktan çekinmiyor! Şimdi bir de büyük toplumsal kesimleri etkileyen ve harekete geçiren futbol kulüplerine el attı. Fenerbahçe futbol kulübünü toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları için harekete geçiriyor. Slogan yine eşitlik elbette. Kadın ve erkek eşitliği değil sadece. Kadın ve erkek dışında yer almak isteyen, yani eşcinsel olmak isteyenlere de eşitlik talep ediliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği propagandası ve kampanyası başlattı Fenerbahçe kulübü. Bugüne kadar bu kulüp hangi sosyal sorumluluk veya kültür programları yaptı? Bilmiyorum doğrusu. Mesela Suriyeli göçmenler, Filistinliler ve Kudüs ya da uzak Asya’da tsunami veya Balkanlarda boğazlanan Türklere ve Müslümanlara yönelik bir kampanyasını hiç duymadım. Ama bu kulübümüz şimdi kalkmış BM aklıyla toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası yapıyor. Aslında açıkça eşcinselliği savunuyor. Ya da cinsiyetsizlik seçeneğini. Eşcinsel sapmayı topluma eşitlik adı altında pazarlıyor.

'Senin işin futbol, neden ideoloji bulaştırıyorsun'

Bu kampanya He For She sloganları ile yürütüyor. Elbette bunlar Batı’da üretilen eşcinsel hareketin sloganları. Yani dişil ve eril olanın dışında olanlar for ifadesini kullanıyorlar. Eşcinselliğin de üçüncü bir cinsel kimlik olacağını söylüyorlar. Oysa bütün bilimsel çalışmalar, kromozomların sadece eril ve dişil olmak üzere ikili gen olarak var olduğunu ortaya koyuyor. Ama bunların umurunda değil bu biyolojik gerçeklik. Kendi ideoloji ve kültürlerini bilim adı altında sunuyorlar. Herkesi eşitlik adı altında buna inanmaya çağırıyorlar. Buna karşı gelenleri de homofobik ve eşitliğe karşı olmakla damgalıyorlar.

Fenerbahçe, sahalarda toplumsal cinsiyet eşitliği rüzgârını estirecekmiş! Slogan bu. Propagandaya bakın! Eşitlik rüzgârı estirecekmiş! Kardeşim senin işin futbol, oyun. Buna neden ideoloji bulaştırıyorsun? Senin izleyici kitlende buna inanan var, inanmayan var. Senin işin futbol iken neden buna ideolojiyi karıştırıyorsun, propagandayı katıyorsun? Bu ülkeye mal olmuş büyük bir takımın bu tartışmaya çekilmesi ve bu tartışmaya sokulması hangi akıl ile izah edilebilir?

Fenerbahçe, bu topluma mal olmuş bir takım. Yüzyılı aşan bir geleneği var. Çok farklı kültür ve inanışlara sahip insanları kapsıyor. Muhafazakâr, sosyalist, liberal, milliyetçi… Bu kimlikleri futbol etrafında bir araya getiriyor. İnsanları etkileşime sokuyor bir oyun etrafında. Bu açıdan da değerli bir şey. Ancak şimdi toplumsal cinsiyet ideolojisinin söylemleri ve sembollerini işe katmaya kalkışıyor. Bunu yaparak ciddi sorunlara kapı aralıyor. Neden?