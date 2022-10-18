Yeni Şafak yazarı Erdoğan'ın o sözlerini hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen maden faciası tartışılmaya devam ediyor.

Facianın ardından bölgeye giderek açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşması sırasında "Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.” ifadeleri tepki odağı olmuştu.

Bu ifadelere Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer'den de tepki geldi.

Tuncer kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itafen “Kader deyip, bu işin tabiatında bu risk var deyip, madenciler böylesi ihtimallerin farkında olarak çalışıyorlar deyip çıkamayız işin içinden” dedi.

Tuncez yazısının devamında 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasını da hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kader deyip, bu işin tabiatında bu risk var deyip, madenciler böylesi ihtimallerin farkında olarak çalışıyorlar deyip çıkamayız işin içinden. Maden sahalarında bütün tedbirler alınsa, gerekli bütün yatırımlar azına çoğuna bakmadan yapılsa, maden sahipleri üç kuruş fazla kazanacak diye işçi güvenliğine halel getirecek birtakım önlemlerden -kitabına uydurularak- vazgeçilmese, uluslararası normlar neyi icap ettiriyorsa onlar bihakkın yerine getirilse, yani a’dan z’ye bütün yapılması gerekenler yapılsa ama buna rağmen böyle bir facia ile karşılaşılsa; tevekkül etmek, kader demek, bu işin tabiatında bu da var demek, bu kahreden felaketlere tahammül etmek bir parça daha kolaylaşacak.

Bu kazalardan sonra devletin bütün imkanlarının seferber edilmesi ancak bu kazalardan önce gerekli bütün tedbirlerin alınması ile anlamlı hale gelir."