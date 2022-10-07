Yeni Şafak yazarı da konut fiyatlarından şikayetçi

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, İstanbul Başakşehir’deki konut fiyatlarından şikayet etti.

Başakşehir’de satılık ve kiralık konut fiyatlarının uçtuğunu yazan Çelik, “Yetkililer konut fiyatlarında uçuk rakamların önüne geçmek için Başakşehir’e özel çalışma yapsalar piyasayı da kontrol altına alırlar sanırım” dedi.

Çelik, uzun yıllardır Başakşehir’de yaşadığını ve binlerce insanın TOKİ’nin toplu konut üretim merkezi olduğu için buradan aldığını yazdı.

Başakşehir’in İstanbul’un ‘sosyal konut ilçesi’ olduğunu söyleyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“İlçe statüsü kazandığı 2008 yılında 200 bin olan nüfusu 15 yılda 500 bini geçti Başakşehir’in. Bu büyüme hızıyla birkaç yılda milyon olması gerekir normalde. Ancak limit durdu. Konut yapacak arsa kalmadı diyebiliriz. Bu nedenle de Başakşehir’de satılık ve kiralık ev bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Arz talep açığı haliyle fiyatlar da yansıyor. İlçede ev fiyatları da kiralar da uçtu. Bu yükseliş İstanbul’un diğer ilçelerine örnek teşkil ediyor. Emlak piyasası rayiç bedeli Başakşehir ve ayarındaki birkaç semte göre belirliyor. Yetkililer konut fiyatlarında uçuk rakamların önüne geçmek için Başakşehir’e özel çalışma yapsalar piyasayı da kontrol altına alırlar sanırım.”