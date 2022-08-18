Yeni Şafak yazarı: CHP, Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecini çok doğru yönetiyor

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 6’lı masa ve CHP ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “CHP cephesi bu süreci çok doğru yönetiyor. Masada aday konuşulmuyor ama partinin öne çıkan tüm isimleri cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Hatta Kılıçdaroğlu için ‘13. Cumhurbaşkanı’ demeye de başladılar” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun bir süredir "geleceği pazarlama siyaseti" yaptığını kendisi için algı yönetimi ve strateji ekibi oluşturulduğunu yazan Çelik, şöyle devam etti :

“Bu ekip bir yıldan fazla zamandır Kılıçdaroğlu’na siyasi gelecek inşa ediyor. Anlaşılan altılı masanın bazı üyeleri de durumun farkına varmış. Sinyaller almaya başladık. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde, ‘Altılı masanın eskisi gibi önemi kalmadı’ dedi. Ali Babacan ise yemekli buluşmalarda ortak aday meselesini açmadıklarını söyledi. Altılı masadan ayrılmak ve üçüncü bir ittifak kurmak isteyen üyeler olduğunu ise Gelecek Partisi ile DEVA arasındaki polemikten öğrendik. Gelecek Partisi’nin teklifini Saadet Partisi kabul etmiş fakat DEVA’nın oylamaya sunduğu 21 üyesi de böyle bir ittifakı kabul etmemiş.”

'CHP bu seviyeye bir anda gelmedi'

Seçimlere 9 ay kaldığını ve 6’lı masada yer alan partilerin yeni bir yola girmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Çelik şöyle yazdı:

"Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylamak ve onun için oy istemekten başka bir çıkış yolu da olmayacak.

CHP cephesi bu süreci çok doğru yönetiyor. Masada aday konuşulmuyor ama partinin öne çıkan tüm isimleri Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Hatta Kılıçdaroğlu için '13. Cumhurbaşkanı' demeye de başladılar.

CHP bu seviyeye bir anda gelmedi. Bir yandan altılı masayı devirmeden ittifak korundu ve HDP bagajda tutuldu, diğer yandan da parti içindeki potansiyel rakipler yoldan çekildi. Bakın, Ekrem İmamoğlu neredeyse yol ayrımına geldi. Sanırım artık bir karar verme aşamasında. Ya CHP içinden gelen baskıya boyun eğecek ya da kendi yolunu çizecek. 2024’teki İBB adaylığını da hesaba katarsak, Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İmamoğlu için gerçekten de içinden çıkılmaz bir durum söz konusu."