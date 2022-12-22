Yeni Şafak ve Akit'ten Akşener'e yanıt

Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri İYİP lideri Meral Akşener'in dünkü grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.

Akşener partisinin grup toplantısında dün yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği anlatırken "Bundan yirmi sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum" demişti.

Akşener, şöyle devam etmişti:

Sayın Zahid Akman hatırlıyor musun? Gecenin 1’inde beni aradığını… Kimseleri bulamamıştınız da bula bula beni bulmuştunuz hatırlıyor musun? Ben sizin isteğinizi, ricanızı yerine getirmiştim.

Ey Yeni Şafak’ın sahipleri. Eviniz basıldığında, kimseleri bulamamıştı avukatınız. Bula bula beni bulmuştu. Ben de oradaydım.

Ey Akit, Vakit’in sahipleri, 1999. Hatırlıyor musunuz, panik içinde, Kocaeli’nden milletvekili adayı olan, Refahyol’un İçişleri Bakanı Meral Akşener’i panik içinde arayıp ‘abla ne olursun, bizi gürültü ile ziyaret et’ dediğinizde, sizi ziyarete gelmiştim. Kimseyi bulaşmamıştınız, çünkü hepsi korkaktı. Nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum…

Yeni Şafak: Destek istenmedi

Akşener'in bu sözlerine hem Yeni Şafak hem de Akit gazetelerinden yanıt geldi.

Yeni Şafak'taki haberde şu ifadeler yer aldı:

Akşener’in iddia ettiği gibi yakın geçmişte böyle bir olay yaşanmadı. Albayrak Grubu, Yeni Şafak’ı satın almasından sonra dönemin vesayetçileri tarafından çokça baskıya maruz kaldı. Albayrak Ailesi’ne 1999 yılının Nisan, 2000 yılının Mart, 2001 yılının Eylül ve 2002 yılının Ocak aylarında vesayetçiler tarafından baskınlar yapıldı. Aileye iftiralar atılıp, bazı aile üyeleri de gözaltına alınarak haksız bir şekilde tutuklandı. Bu haksızlıklar karşısında hiçbir zaman Akşener’den destek istenilmediği gibi, Akşener de bu olaylar sırasında Albayrak Ailesi’nin yanında görüntü vermedi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yanıtı da şöyle:

(...) Yalan bir: 1999’da Meral Akşener akit’e/vakit’e destek ziyareti yapmamıştır.. Buyursun ispatlasın.. akit/vakit kendisinden destek ziyareti talebinde bulunmamıştır.. 1999’da akit’e yönelik, en ciddi baskı, Cumhuriyet gazetesinin hedef göstermesi sonrasında, 300 polis ile gerçekleştirilen operasyon idi..

Başından sonuna kadar, gazetede idim.. Meral Akşener’i ne gördüm, ne de isminin geçtiğine şahit oldum..

Polis sabah geldi, binanın tamamını aradı. “Bu kadar polissiniz.. Burası bir gazete. Yarınki gazeteyi hazırlamamız gerekir. Bir an önce aramanızı bitirin” dediysek de..

Akşam saatlerine kadar arama devam etti. Ne biz Meral’i aradık. Ne de Akşener bize yardıma geldi.. Ki, o tarih, zaten seçimden 5 ay sonrası idi. Seçim öncesinde, her zamanki savcı-polis takibatları dışında, akit’te bir olay olmamıştı ki, Meral Akşener’i de çağıralım..

Ama lafı yuvarlamayalım, net söyleyeyim: biz Meral hanımı çağırmadık. Meral hanım da gelmedi.. Geldiği tarih 1999 değil, 2004.

Bize destek için değil, kendisi MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu için, destek almaya geldi.. Biz de, Erbakan Hocanın hatırına, Refahyol hükümeti ile Erbakan Hocaya destek vermelerinin bir vefası olarak röportaj yapıp, görüşlerini kamuoyuna aktardık.. Buyrun, Meral hanım. Çıkın şimdi meydana.. akit’e bir gürültüyle yapılan ziyareti göster bize..

Gelin akittv’ye.. Gözlerimizin içine bakarak, “Siz, akit’e destek vermeniz için beni çağırdınız” deyin. Diyebilirseniz eğer...