Yeni Şafak: Musluk olmasa iyiydi... Yapımı 35 yıldır devam eden 'semaver' minareli cami

Giresun’da yapımı 35 yıldır devam eden Yeşil Cami’nin semaver şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı. Eynesil ilçesinde temeli 1987’de atılan Yeşil Cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek inşa ediliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre iç kısmının tamamlanmasının ardından 2012 yılında ibadete açılan caminin inşasında doğal taş dışında başka malzeme, süslemelerde ise boya kullanılmıyor. Caminin, taşların tek tek işlenmesiyle 4,5 yılda yapılan “semaver” şeklindeki minaresi ise dikkati çekti. Yeni Şafak gazetesi haberi birinci sayfasından "Musluk olmasa iyiydi" ifadeleriyle duyurdu.

Milim milim işlendi

'Ecdada layık' bir eser ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini dile getirdi. Bu yıl caminin minaresini tamamladıklarını belirten Tufanoğlu, minarenin semaver şeklinde yapılmasına ilişkin, “Burası çay memleketi, 5 çay fabrikası var. Çayımızı temsil etmek istedik. İnsanlar semaverin etrafında bir araya geliyor. Bu açıdan da semaver iyi oldu” diye konuştu.