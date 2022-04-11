Yeni Şafak, Malatyaspor'un küme düşmesini İmamoğlu'na bağladı

Dün gerçekleşen Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından, Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig’in küme düşen ilk takımı olmuştu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi maça ilişkin yaptığı haberde, Yeni Malatyaspor'un küme düşmesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yıl önce kulübe gerçekleştirdiği ziyarete bağladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2021 Haziran ayında Malatya'yı ziyaret etmişti" denilen haberde Yeni Malatyaspor atkısı takan İmamoğlu'nun, "Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi. Malatya'ya da uğurlu geldim. Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak" ifadelerine yer verildi.

Haber, "Yeni Malatyaspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu" ifadesiyle sonlandırılarak takımın küme düşmesi ile İmamoğlu arasında bağlantı kurulmaya çalışıldı.