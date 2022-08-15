Yeni Şafak devlet yurtlarını yok saydı, tarikat yurtlarını övdü: Konforlu ve fiyatları daha uygun

Yeni Şafak Gazetesi’nde taciz haberleriyle gündemden düşmeyen Ensar Vakfı başta olmak üzere, ‘haber’ adı altında yandaş vakıf ve derneklerin reklamı yapıldı. Aysemine Alioğlu’nun “Konforlu ve fiyatları daha Uygun” başlıklı haberinde, Önder İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve TÜGVA‘nın yurtları övüldü.

Yeni Şafak Gazetesi Türkiye’nin geleceği gençlerin geleceklerine ilk adımı atacakları gün ‘konforlu ve uygun fiyatlı’ diyerek gençleri tarikat yurtlarına yönlendirme çalışmalarına başladı. Haberde, tarikat ve cemaat yurtlarındaki aktiviteler anlatılırken “Haftada bir veya 2 haftada bir dini, aktüel, tarihi, konferanslar düzenleniyor” bilgisi de dikkat çekti.

Devlet yurtlarını yok sayan Yeni Şafak Gazetesi’nin haberinde “Türkiye’de üniversiteler milyonlarca öğrenciyi yeni eğitim-öğretim döneminde ağırlamak için hazırlıklarını yapıyor. Tercihlerin yanında öğrenci ve veliler için en önemli bir diğer husus ise barınma ihtiyacı. Özel yurtlar aylık 5 bin ila 8 bin lira arasında değişen ücretleriyle el yakarken, vakıf yurtları hem daha konforlu hem de fiyatları daha makul” ifadeleri yer aldı.

Haberde, fiyatların uygunluğu, danışmanlık hizmetleri, hediyeler, burslar ön plana çıkarılarak yandan vakıf ve cemiyetlerin yurtları teşvik edilmeye çalışıldı. Haberde ‘konforlu’ denilerek övülen yurtlardan fotoğraflar yer aldı. İşte Yeni Şafak’ın gençleri tarikat yurtlarına yönlendirmek için kullandığı fotoğraflar: