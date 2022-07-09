Yeni Reşat altınlarının hedefi Atatürk düşmanlığı mı?

Osmanlı Padişahı Sultan Reşat'ın tahta çıkışını simgeleyen Reşat Altını, Darphane ve Damga Matbaası tarafından 106 yıl sonra yeniden basıldı.

Cumhuriyet altınlarına karşı "Osmanlı" alternatifi yaratmak için Reşat Altını'nın taklidinin basıldığını savunan bazı kuyumcular, bu yolla üzerinde Atatürk olmayan altınların belirli bir kesime sunulacağını söylediler.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan bir kuyumcu "Ülkemizde öyle bir kesim var ki isminden ve üzerindeki Atatürk portresinden dolayı Cumhuriyet Altını almak istemiyor. Hatta kuyumculuk sektörüyle ilgili bir toplantıda, eski bir bakan, Atatürk portreli Cumhuriyet Altını için herkesin içinde ‘kelle' deme cüretini bile gösterdi. Cumhuriyet Altını'na soğuk bakan bu kesime şimdi Reşat Altını sunulacak. O kesim için bir anlamda ‘helal altın' piyasaya sürülmüş olacak"