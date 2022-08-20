Yeni pasaportlar 25 Ağustos itibarıyla üretilmeye başlanacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel müdürlük ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Açıklamada "Yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibarıyla üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır." denildi.

Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin 10 yıla uzatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla de yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan yeşil pasaportların geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce bugün itibarıyla 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 bin pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde teslim edilmiştir."

Öte yandan, açıklamada "pasaport harç bedellerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı" söylendi.