Yeni Partili vekile saldıranın 495 suç dosyası varmış: 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırının ardından saldırgan Seydi Ahmet Keleş’in 495 dosyasının bulunduğu iddia edildi.

Gaziantep27 gazetesi İmtiyaz Sahibi Ökkeş Özekşi, “Ben ilk etapta 19 dosyası var demiştim. Sonra Sayın Valimiz Kemal Çeber 27 dosya olduğunu açıkladı. Şimdi sıkı durun... Bu saldırganın 2025 Aralık ayına kadar tam 495 dosyası varmış adli kayıtlarda. Yanlış duymadınız, tam 495” ifadelerini kullandı.

Özekşi’nin iddiasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir doğrulama gelmedi.

Eski CHP'li ilçe başkanıymış

Özekşi’nin açıklamasındaki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise Keleş’in siyasi geçmişine ilişkin oldu. Özekşi, Keleş’in önceki dönemde CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı yaptığını, Yeni Parti’nin kurulmasının ardından da ilçe başkanı olmak istediğini belirtti.

Saldırının arkasında ilçe başkanlığı tartışması mı var?

Habere göre Keleş, emniyetteki ifadesinde olayın Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığı’nın başka bir isme verilmesinin ardından Melih Meriç ile aralarında başlayan husumetten kaynaklandığını söyledi.

Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken gazetecilere yaptığı açıklamada ise pişman olduğunu söyledi.

Meriç’in arkadaşı olduğunu belirten Keleş, “Pişmanım, bilerek yapmadım. Vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti” ifadelerini kullandı. Keleş ayrıca Meriç’in hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Keleş ile birlikte olayla bağlantılı şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile "suç delillerini gizlediği" değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

'Pişmanım, arkadaşımdı'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, saldırının faili Seydi Ahmet Keleş’in yanı sıra olay yerinden ayrılırken bindiği özel aracın şoförü A.Ç, araç değişikliğinin ardından bindiği ticari aracın şoförü E.D, Keleş’in yakını H.K. ve olay sırasında bölgede bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç'nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keleş, “Pişmanım, arkadaşımdı, beni tahrik etti. Keşke yapmasaydım. Yaşadığına çok seviniyorum” dedi.

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