Yeni Partili Melih Meriç'e saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltında

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'e bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S. A. K, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D, şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koorsinesinde Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen inceleme devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vekilin ameliyatının tamamlandığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gürlek: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meriç’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirterek “Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır” ifadelerini kullandı.

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