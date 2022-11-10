'Yeni paralel devletin şantaj dosyaları'nı yazdı

Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açılan davaya bakan Hakim Hüseyin Zengin'den İmamoğlu’na iki yılın üzerinde ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmesinin istendiğini, bunu kabul etmeyince sürgün edildiği öne sürülmüştü.

Konuyu gündeme getiren Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu, "Tabloya başından sonuna bakınca facianın büyüklüğü daha net görünüyor..." dedi.

Yazısında "Belli ki hâkim ve savcılara, 'gerektiğinde vurulmak üzere', hazırlanan şantaj dosyaları var. Bir ekip, istenileni yapmayan yargı mensuplarına karşı bu dosyaları bekletiyor. Öte yandan, bu dosyaların ucu gösterilerek kimlere bugüne kadar neler yaptırıldı bilmiyoruz..." vurgusunda bulunan Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu durum devlet içindeki yeni devleti, yeni paralel yapıyı gösteriyor. Adını bir kuştan mı alır, yoksa başka bir yerden mi bilmem... Kesin olan şu ki bir güç var!

Üstelik konuştuğum hukukçular olanları doğrularken, daha önce “istenilen kararları vermeyen” Gezi davasının mahkeme başkanını ya da İzmir başsavcısını hatırlattı. Hemen arşivden telefon kayıtları bile çıkarılmış, görev başında oldukları halde belden aşağı vuruşlar AKP medyasından gelmişti. Şantaj, tehdit, karalama hepimizin gözü önünde, televizyon ve gazetelerle yapılıyordu.

İmamoğlu, Salı akşamı Halk TV’de, sürülen Hâkim Zengin’i işaret ederek şunları söyledi: “Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından ‘Gel sen İmamoğlu’na ceza ver seni ağır ceza reisi yapalım’ denmiş midir? Tehdit edilmiş midir? Ya da denileni yaparsan da ödüllenirsin denmiş midir?”

Yargı camiasında konuşulanlar bunu doğruluyordu. Hâkim Zengin, istenilen kararı vermemesi durumunda, “C. Hanım’ın başına gelenleri unutma” diye tehdit edilmişti. Açıp baktığımda, yine hükümetin üstüne düştüğü bir davada, istenilen kararı vermeyen C. Hanım’ın nasıl yerden yere vurulduğunu gördüm.

Artık ölmek, öldürmek için silaha ve kurşuna gerek yok. Bir mahkeme dosyası ya da birkaç satırlık bir haber, bedeni ayakta tutan ruhu gökyüzünden aşağı bırakıyor. Yerde yatan faninin üstüne, gazete kâğıtlarının yerine, hâkim cüppesi örtülüyor."