Yeni kurulan merkezle ilgili 'Propaganda Bakanlığı’na 7 kritik soru

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ kurulması hakkında açıklama yayınladı.

Açıklamada, merkezin sansür yasası Meclis’te görüşülürken ‘Dezenformasyon Bülteni’ yayınlamaya başladığı belirtilerek, merkez hakkında birçok soru işareti bulunduğu ancak bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi.

TGS, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında İletişim Başkanlığı’na şu soruları yöneltti:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin teşkilat şemasındaki yeri nerededir? Merkez, hangi daire başkanlığına bağlıdır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

Merkezin çalışma usul ve esasları hangi mevzuatla düzenlenmiştir?

Merkezin yetki ve görevleri nelerdir? Merkez hangi faaliyetlerde bulunmaktadır?

Merkezin kaç kişilik kadrosu vardır? Bu kadroların unvanları nedir?

Merkezin bütçesi ne kadardır?

A Haber yazarıyken Merkez koordinatörü olarak atanan ve bürokrat olmayan İdris Kardaş’ın istihdamı ne şekilde yapılmıştır? Merkez koordinatörü olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu atamanın yasal dayanağı nedir?

Açıklamada ayrıca "Başkanlığın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11’inci maddesi uyarınca on beş iş günü içerisinde sorularımıza cevap vermesi gerekmekte olup verilmediği takdirde itiraz ve dava hakkımızın saklı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.